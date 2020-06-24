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اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"

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اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي" اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل "حوثي"
مركز إعلامي كتاف: إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة

اغتصب أرضهم ورماهم بالرصاص فأرداهم قتلى.. جريمة بشعة والفاعل

قتل مشرف بمليشيات الحوثي، شابين بالرصاص، عقب محاولتهما منعه من الإحداث في أرض تابعة لهما في محافظة إب اليمنية.

وقالت مصادر يمنية: إن المشرف القاتل يدعى "بدر عقلان"، وقد أقدم برفقة مسلحين من المليشيات الإرهابية، على اغتصاب الأرض بالقوة وهي تابعة لأسرة "الدميني" في بلدة السحول.

ووفقًا للمركز الإعلامي بكتاف، فإن إب تشهد انتهاكات يومية تطال المدنيين وعمليات سطو واسعة واغتصاب للأراضي العامة والخاصة من قِبَل قيادات المليشيات الحوثية الإرهابية.ميليشيا الحوثي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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