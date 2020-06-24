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عبر وضع علامة "السلوك المسيء" على تغريدته.. "تويتر" يستفز مجددًا

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عبر وضع علامة "السلوك المسيء" على تغريدته.. "تويتر" يستفز ترامب مجددًا عبر وضع علامة "السلوك المسيء" على تغريدته.. "تويتر" يستفز مجددًا
كان قد وقّع مرسومًا رئاسيًّا يمكن أن يعزز رقابة على شبكات التواصل

عبر وضع علامة

وضعت منصة تويتر، أمس الثلاثاء، إشارة على تغريدة جديدة للرئيس الأمريكي دونالد هدد فيها باستخدام ”القوة المشددة“ في مواجهة المحتجين في العاصمة الأمريكية، معتبرة أنها "تنتهك" قواعد الشبكة المتصلة بـ"السلوك المسيء".

وخطوة تويتر هي الأولى على ما يبدو التي تتخذها المنصة بحق الرئيس الأمريكي على خلفية تغريدة "مسيئة".

وكانت المنصة قد وضعت إشارات تحذيرية على تغريدات سابقة لترامب اعتبرت أنها تنطوي على تضليل وتخرق معايير المنصة عبر الترويج للعنف.

وغرد الرئيس الأمريكي مع استمرار التظاهرات ضد عنف الشرطة والعنصرية منذ أسابيع، "لن يكون هناك أبدًا منطقة حكم ذاتي في واشنطن، ما دمت رئيسكم. اذا حاولوا ذلك فسيواجهون قوة مشددة".

وتحجب خطوة تويتر التغريدة جزئيًّا؛ إذ تفرض على المستخدمين الضغط على رابطها لقراءتها، وتضمنت إشارة المنصة أن الرسالة "تنتهك قواعد تويتر المتصلة بالسلوك المسيء" مع إفساح المجال لقراءتها ”للمنفعة العامة".

وتناول ترامب في تغريدته إعلان المحتجين "منطقة إدارة ذاتية" في سياتل في ولاية واشنطن قبل أسبوعين؛ مما أثار غضب المحافظين.

ووفق "رويترز" فاقمت خطوة تويتر "المعركة" القائمة بين البيت الأبيض ووسائل التواصل الاجتماعي التي يتهمها ترامب بالانحياز ضد المحافظين.

ووقّع الرئيس الأمريكي مرسومًا رئاسيًّا يمكن أن يعزز رقابة الحكومة على شبكات التواصل الاجتماعي.دونالد ترامب تويتر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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