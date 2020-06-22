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تحسينًا للمشهد الحضاري.. إزالة ٤٣٢ ألف ملصق ولوحة إعلانية مخالفة بالرياض
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
لمدة 14 يومًا.. نيويورك تفرض العزل على القادمين من 9 ولايات
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقي ولاية كاليفورنيا الأمريكية
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الصين: 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
تشمل 8 محافظات.. رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
ليبيا: 31 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 6 حالات وحالة وفاة
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الطقس اليوم: رياح سطحية على الشرقية والشمالية والرياض والقصيم ونجران
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الخميس 25 يونيو 2020 07:38 صباحاً
الرياضة أيضا أصابها الوباء...
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الخميس 25 يونيو 2020 07:20 صباحاً
مساء dmc - محافظة الجيزة تحول ترعة المريوطية بحي الهرم لـ"كورونيش" سياحي
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الخميس 25 يونيو 2020 07:19 صباحاً
مساء dmc مع "رامي رضوان" | الأربعاء 24/6/2020 | الحلقة الكاملة
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الخميس 25 يونيو 2020 07:19 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر تلوح بإجراءات بشأن سد النهضة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 22 يونيو 2020 07:54 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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