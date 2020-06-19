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ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع

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ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع
فِرق الرقابة وضعت ملصق الإغلاق وحذَّرت من إعادة فتحه

ثلاث إصابات بكورونا تغلق محلاً شهيرًا لبيع الطعمية في مخطط الشرائع

وجهت الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بإغلاق أشهر محال بيع الطعمية في مخطط الشرائع؛ وذلك بعد ثبوت إصابة ثلاثة من العمالة بداخله بفيروس كورونا.

وتفصيلاً، من خلال الحملات التي تنفذها صحة مكة للكشف على العمالة، ثبت لديها بعد إجراء الاختبار إيجابية إصابة ثلاثة عمال في أحد أشهر محال بيع الطعمية.

وبدورها توجهت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع الفرعية إلى الموقع الشهير، وعلى الفور قامت بإغلاقه، ووضع ملصق تحذيري يمنع إعادة فتح المحل إلا بحضور مندوب البلدية، ومراجعة بلدية الشرائع الفرعية التي بدأت في إجراءات التعقيم والتطهير للموقع. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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