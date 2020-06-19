أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

Print
"أبو زيد": سبب الحادث تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

باشرت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مساء اليوم حادث تصادم بين حافلة وشاحنة ‏‏شمال كوبري الصالة الملكية باتجاه الشمال مما أدى إلى انقلاب الحافلة والشاحنة ‏ونتج عن الحادث ثلاث إصابات تم نقل الحالتين إلى أقرب منشأة صحية بينما تم التعامل مع الحالة الثالثة في الموقع.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن سبب الحادث كان تهور في السرعة وعدم التقيد بالأنظمة المرورية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

إصابة 3 أشخاص في تصادم بين حافلة وشاحنة.. والهلال الأحمر يباشر

الهلال الأحمر حادث مروري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

شبكة عيون الإخبارية