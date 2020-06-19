"بلدية الناصفة"‬ تكثف جولاتها على المنشآت الغذائية والمطاعم

لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع
كثفت "بلدية الناصفة" جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة، ومتابعة مدى التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية؛ وذلك بتوجيهات من رئيس بلدية الناصفة المهندس جمال البلوي.
وتأتي هذه الجولات ضمن جهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وللحد من انتشار فيروس كورونا.
كما بدأت "بلدية الناصفة" بتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في "قرية جماجم" شملت أعمال توسعة وسفلتة ورصف لبعض شوارع القرية وإنارتها، بمتابعة من رئيس بلدية الناصفة ومسؤولي البلدية.
إلى هذا واصلت البلدية أعمالها اليومية لمعالجة التشوه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال رفع المخلفات وإزالة الأنقاض من الساحات داخل الأحياء والشوارع.