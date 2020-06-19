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ترحِّب بقرار الوكالة الدولية دعوة إيران للسماح بالدخول للمواقع النووية

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السعودية ترحِّب بقرار الوكالة الدولية دعوة إيران للسماح بالدخول للمواقع النووية ترحِّب بقرار الوكالة الدولية دعوة إيران للسماح بالدخول للمواقع النووية
أكدت أنه يأتي اتساقًا مع مطالباتها المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه طهران

السعودية ترحِّب بقرار الوكالة الدولية دعوة إيران للسماح بالدخول للمواقع النووية

رحَّبت المملكة العربية اليوم بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مشروع القرار المقدَّم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا)، الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، الذي قال فيه: "ترحب المملكة العربية السعودية بتبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مشروع القرار المقدَّم من الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا وبريطانيا)، الذي يدعو إيران إلى التعاون الكامل والفوري مع الوكالة، بما في ذلك السماح للوكالة بالدخول للمواقع المحددة. وتثمن السعودية في هذا الصدد الجهود المهنية والشفافية التي تضطلع بها الوكالة ومديرها العام".

وأضاف: "تدعم المملكة العربية السعودية هذا القرار؛ لما يمثله من خطوة مهمة وجادة في جهود التصدي لتجاوزات إيران وخروقاتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة ببرنامجها النووي، الذي يأتي اتساقًا مع مطالباتها المتكررة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه عدم تمكين إيران من تطوير التقنية النووية لأغراض غير سلمية حفظًا للأمن والسلم الدوليَّيْن".الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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