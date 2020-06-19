أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن"

Print
"صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن" "صحة القنفذة" تحدِّد 5 منشآت صحية لتقديم خدمة عيادات "تطمن"
العيادات مخصصة لاستقبال كل مَن يشعر بأعراض

جهَّزت الشؤون الصحية بالقنفذة أربعة مستشفيات ومركزًا صحيًّا لتقديم خدمة عيادات تطمن. وتعمل هذه العيادات بواقع 16 ساعة يوميًّا طوال أيام الأسبوع للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) دون موعد مسبق.

وفي التفاصيل، أوضحت "صحة القنفذة" أن المستشفيات والمركز الصحي التي خُصصت لتقديم خدمة عيادة تطمن هي مركز صحي الشرقية بالقنفذة، ومستشفى القنفذة العام، ومستشفى المظيلف العام، ومستشفى ثريبان العام، ومستشفى نمرة العام.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال. وهي للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.صحة القنفذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

BE ONTime - لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين لنادي سموحة أثناء وبعد المسحات الخاصة بفيروس كورونا

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

اليوم - الصين تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع تراجع التفشي في بكين

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

إصابة 5 من فريق لاعب الهلال "ديجينيك" بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية