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الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن : 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جى بي سي نيوز  :- أكد موجز إعلامي صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، أن المملكة سجلت اليوم (14) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، واحدة منها محليّة فقط، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1001) حالة.

وأضاف الموجز أن الإصابات الجديدة على النحو الآتي:

- حالة واحدة مخالطة لأحد المصابين في لواء الرمثا.

- (11) حالة لأردنيين قادمين من الخارج، يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعوديّة، و2 من ، و1 من الكويت، و4 من السودان، و2 من الإمارات).

- حالتان لسائقي شاحنات قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أجنبيّة تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.

وأكد الموجز أنه سُجِّلت أيضاً (4) حالات شفاء لهذا اليوم، (3) منها في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في مستشفى الملكة علياء.

وبين أنه تمّ إجراء (8230) فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (310732) فحصاً.

ودعت وزارة الصحّة المواطنين الراغبين بطلب مواعيد للمراجعة في المستشفيات والمراكز الصحيّة الحكوميّة الدخول عبر المنصّة الإلكترونيّة (www.emed.hakeem.jo)، التي تمّ إطلاقها ضمن البرنامج الوطني لحوسبة القطاع الصحّي (حكيم).

ودعت الوزارة المواطنين الذين وصلتهم تنبيهات عبر تطبيق (أمان) بسبب مخالطتهم لأشخاص مصابين، التوجّه فوراً للمراكز الطبيّة المختصّة للكشف عن حالتهم الصحيّة.

جي بي سي نيوز

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