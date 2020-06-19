أخبار عاجلة

اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا -
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند -
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟ -
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري -
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء -
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي -
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق -
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية -
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب -
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باكستان.. قتيل و8 إصابات في هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حكومي

Print
باكستان.. قتيل و8 إصابات في هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حكومي باكستان.. قتيل و8 إصابات في هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حكومي
نفَّذه مسلحان مجهولان يستقلان دراجة نارية.. ونجحا بالفرار من الموقع

باكستان.. قتيل و8 إصابات في هجوم بقنبلة يدوية على مكتب حكومي

لقي شخص على الأقل مصرعه، وأُصيب ثمانية آخرون، من جراء هجوم نفَّذه مسلحان مجهولان بإلقاء قنبلة يدوية اليوم على مكتب حكومي في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند الباكستاني.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الهجوم وقع في حي "لياقت أباد" بكراتشي عندما ألقى مسلحان مجهولان، يستقلان دراجة نارية، قنبلة يدوية على مكتب برنامج دعم محدودي الدخل؛ ما أدى إلى إصابة تسعة أشخاص.

وأضافت بأن أحد المصابين فارق الحياة بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى، مشيرة إلى أن المسلحَين نجحا في الفرار من الموقع، ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية.

ودان حاكم إقليم السند عمران إسماعيل الهجوم، واعتبره عملاً إرهابيًّا جبانًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء

شبكة عيون الإخبارية