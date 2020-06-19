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اليوم - "اليوم" يناقش كيفية الاستفادة من إضافة كلية للذكاء الإصطناعي بجامعة طنطا
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:08 مساءً
فيصل بن فرحان" يبحث التطورات الإقليمية والدولية مع وزيري خارجية باكستان والهند
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
مهمة محورية .. ماذا سيفعل "التحالف" لإعادة الحكومة اليمنية و"الانتقالي" لأرضية اتفاق الرياض؟
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"بلدية السهي" تطلق مبادرة "تنظيف" لمعالجة التشوه البصري
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
"تراحم الشرقية" تقدِّم حزمة من المساعدات لأُسر السجناء
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
وزير الخارجية يجري اتصالَيْن هاتفيَّيْن بنظيرَيْه الماليزي والبنجلاديشي
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:06 مساءً
Be ONTime - فقرة رقم وتعليق..إجابات نارية من "شريف أشرف" لاعب القناة الحالي والزمالك السابق
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف يتحدث عن الصعوبات التي واجهها في دوري الدرجة الثانية
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: بعض اللاعبين في فرقتي بيعانوا واللعب في دوري الدرجة الثانية "ماديًا" صعب
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
BE ONTime - شريف أشرف: كل شخص أو نادي بيفكر في مصلحته الشخصية قبل أي شئ.. وأتمنى الدوري يرجع
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الاثنين 22 يونيو 2020 08:05 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
الرجاء البيضاوي يعلن نفسه "نادي القرن في المغرب" ويثير غضب الوداد والجيش
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 19 يونيو 2020 07:04 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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