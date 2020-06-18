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"هل الأحد القادم؟".. "السليمان": أمامنا طريق طويل قبل العودة لحياتنا الطبيعية

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"هل الأحد القادم؟".. "السليمان": أمامنا طريق طويل قبل العودة لحياتنا الطبيعية "هل الأحد القادم؟".. "السليمان": أمامنا طريق طويل قبل العودة لحياتنا الطبيعية
قال: معركتنا مع كورونا مستمرة وسلاحنا الوقاية عند التخالط

"هل تعود الحياة الطبيعية الأحد القادم؟!"، في إجابته على هذا السؤال يؤكد الكاتب الصحفي خالد السليمان أن الطريق ما زال طويلاً للعودة إلى حياتنا الطبيعية، كما كنا نفهمها ونعيشها! محذرًا أن معركتنا مع فيروس كوفيد – 19 لا تزال مستمرة، ولا مجال للتهاون أو التساهل.

هل تعود الحياة الطبيعية؟

وفي مقاله "هل تعود الحياة الطبيعية الأحد؟!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "ما لم يصدر قرار جديد، يفترض أن يكون يوم الأحد القادم يومًا عاديًا نعيشه كما اعتدنا أن نعيش أيامنا قبل ظهور جائحة كوفيد19، كما يتوقع أن يعود نشاط الطيران الدولي منتصف الشهر المقبل، لكن الحقيقة هي أن ما سيتغير هو إلغاء منع التجول لتصبح حرية الحركة طوال اليوم، أما الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنظم قواعد التخالط والتواجد في الأماكن العامة فستبقى لأنها سلاحنا الأهم لكسب الحرب مع الفايروس الشرس!".

الوعي خط الدفاع الأول

ويؤكد "السليمان" أن الوعي هو خط الدفاع الأول، ويقول: "ستسهم العادات الوقائية التي اكتسبناها بحكم العادة والممارسة بتحقيق النجاح، لكن الوعي المجتمعي يبقى هو خط الدفاع الأول ولا يجب أن تخرق جداره المخالفات المتهورة والمستهترة، فما لم يلتزم المجتمع كاملاً بحذره فإننا نكون كسبنا معركة وخسرنا حربًا!".

الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد

وينصح الكاتب قائلاً: "العودة لأجواء الحياة الطبيعية خطوة ضرورية لإنقاذ الحياة بعد أن وقعت تحت وطأة التأثيرات الاقتصادية والنفسية والاجتماعية المدمرة، لكن استمرار الالتزام بنفس إجراءات الوقاية والتباعد في الأماكن العامة كمكاتب العمل والأسواق والمطاعم وعند التخالط الاجتماعي مع الأهل والأصدقاء أمر أساسي ويجب أن يتم تشديد الرقابة عليه لتذكير المجتمع به!".

الطريق طويل

وينهي "السليمان" قائلاً: "لا مجال للارتخاء أو التساهل، أو بعبارة أدق نسيان أننا ما زلنا نخوض معركتنا مع فايروس كوفيد19، وأن الطريق ما زال طويلاً للوصول إلى محطة الحياة الطبيعية كما كنا نفهمها ونعيشها!".

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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