أمانة الطائف تعالج ٤٩ ألف بلاغ

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تلقّتْه عبر منصاتها المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة

أعلنت أمانة الطائف وبلدياتها المرتبطة معالجة ٤٩ ألف بلاغ تلقته عبر منصاتها المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وهدفت الأمانة إلى دعم الخدمات البلدية المقدمة للأهالي من خلال التواصل المباشر معهم عبر منصاتها الإلكترونية، ومركز البلاغات.

وتواصلت منصات الأمانة مع الجمهور وحولت البلاغات المقدمة لها بشكل فوري للفرق الميدانية؛ بهدف المعالجة بالتنسيق مع مقدم البلاغ؛ لضمان تقديم خدمات متكاملة.

وشملت البلاغات الواردة أعمال الصيانة والسفلتة والنظافة والإصحاح البيئي والرقابة على الأنشطة التجارية والغذائية، وبلاغات التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.

وكانت أمانة الطائف قد خصصت أرقامًا للتواصل عبر تطبيق الواتس آب لتلقي البلاغات، بالإضافة إلى مركز البلاغات الموحد 940 وتطبيق البلاغات الجغرافية وخدمة مرحبا بموقع الأمانة الرسمي.

وأشارت الأمانة إلى أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، أطلق مؤخرًا خدمة "معروضك من بيتك" التي تهدف إلى التسهيل على الأهالي وتقديم الشكاوى عبرها ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة الأمانة، وتحقيق توجهها للتواصل المباشر والفعال مع الأهالي الذين يعدون عينًا رقابيةً على مستوى الخدمات المقدمة.

ورفعت الأمانة ممثلة في البلديات المرتبطة والفرعية والإدارات الإشرافية والتنفيذية؛ نسبة الإنجاز بشكل كبير، كما جدولت الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ مشاريع لتنفيذها وفق المخصصات والاعتمادات وأولوية الاحتياج لخدمة أكبر شريحة من المواطنين.أمانة الطائف