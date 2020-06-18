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شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

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شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الدور الرائع والفاعل الذي أصبح يمارسه أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا خلال هذه المرحلة هو دور يشهد له الجميع بأهميته البالغة في توعية وتنوير أفراد المجتمع في مواقع تجمعاتهم المختلفة.

أثناء وجودي عصر أمس في أحد شوارع مدينة أبها شعرت بالسعادة والفرحة بمشاهدتي سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفيها أحد موظفي الهيئة، يقدم توجيهات تخص جائحة كورونا، وقد كان يتحدث بلغة راقية، ومفردات معبرة، وجُمل منتقاة، وبأسلوب مشجع، يدعو فيه الناس للالتزام بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والمحافظة على النظافة الشخصية، وعدم لمس الوجه والعينين والفم باليد.

الدور الإنساني والمميز الذي يقوم به رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دعوة الناس لإغلاق المحال أثناء الصلاة، والتوجه للمساجد، وتوعية الناس للعودة للحياة بحذر، هو ما يتوقعه ويحرص عليه شرائح المجتمع السعودي كافة.

رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحاربون بقوة منكرات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من . يدفعون الناس نحو كل ما يحميهم ويخفف آثار هذه الجائحة المخيفة وهذا الفيروس الخطير الذي أهلك مئات الآلاف من البشر على مستوى العالم.

الاجتهادات السابقة لبعض موظفي الهيئة -هداهم الله-، التي تسببت في تشويه صورة هذه المنظمة المهمة للغاية في تطبيق معايير الحياة السليمة، جعلت البعض ينظر لموظفيها في ذلك الوقت بنظرة غير مناسبة.

وممارسة بعض موظفي الهيئة أدوار قطاع الشرطة جعلت هناك ازدواجية في المهام، وتداخلاً في الصلاحيات والسلطات، وكانت النتائج لا تتوافق مع تطلعات أفراد المجتمع كافة.. ولكن بعد أن أصبح دور الهيئة دورًا إنسانيًّا وتوعويًّا وتطويريًّا لسلوكيات أبناء المجتمع وضع الجميع هذه المنظمة الرائعة في موقعها الصحيح الذي تستحقه؛ إذ أصبح ذلك الدور يتمثل في المحافظة على القيم الإسلامية، وتوجيه الناس نحو كل ما يقودهم للسعادة في الدنيا والآخرة.

وفي حال ملاحظة رجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أي أمر مريب فإنهم يقومون مباشرة بتبليغ أفراد الشرطة للتعامل معه بالطريقة الصحيحة؛ لأن أفراد الشرطة مدربون ومؤهلون للتعامل مع كل موقف جنائي بما يتلاءم معه.

الجميع أصبح يلمس هذا التكامل الرائع بين قطاعات ومؤسسات الدولة المختلفة لمحاربة فيروس كورونا، ومن ضمن تلك القطاعات قطاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يساعد في نقل توجيهات ونصائح وزارة الصحة للميدان، لشرائح المجتمع كافة بالطريقة الجميلة التي شهد لها الجميع.

شكرًا لرجال الهيئة، وشكرًا لكل القائمين على هذا الجهاز الحكومي المهم للغاية؛ لأنه أصبح في كل السعوديين قطاعًا ينشر التفاؤل والتوعية والنصيحة في باقة ورد، يحبها ويتقبلها الجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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