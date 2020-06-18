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ملاعب الأبطال - ميرهان عمرو تعيد فتح ملف رفع الأثقال بعد الأزمات المتتالية في رياضة رفع الأثقال
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السبت 20 يونيو 2020 07:24 مساءً
BE ONTime - خالد عامر: قرار عودة الدوري المصري قرار منطقي جدا. ولصالح صناعة كرة القدم في مصر
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السبت 20 يونيو 2020 07:24 مساءً
BE ONTime - عبر سكايب/ بيل أنطوان يساعيد زكرياته مع المقاولون العرب واللعب في الدوري المصري
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السبت 20 يونيو 2020 07:23 مساءً
تجنب الشمس والتدخين.. 5 نصائح من الصحة يجب اتباعها بعد التبرع بالدم
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السبت 20 يونيو 2020 07:21 مساءً
منسق القبائل المصرية الليبية يعلن تفويض مصر لحماية ليبيا.. ويكشف تفاصيل الدور التركي لتخريب ليبيا
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السبت 20 يونيو 2020 07:16 مساءً
شار النهار| أبانوب متعافي من "كورونا": احنا استهترنا كشعب ورسالة خاصة من ريم البارودي
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
الرئيس السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري
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السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
شارع النهار| أبانوب متعافي من كورونا يحكي كيف اكتشف إصابته واول إجراء اتخذه
-
السبت 20 يونيو 2020 07:06 مساءً
اليوم - غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
اليوم-وزارة السياحة:تأشيرة مجانية لكل دول العالم للسياحة في مصر بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر
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السبت 20 يونيو 2020 07:04 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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ON Sport
جمهور التالتة - إجابات نارية من حسين السيد على السبورة..الزمالك يستحق لقب نادي القرن
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ON Sport
الخميس 18 يونيو 2020 01:39 صباحاً
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السبت 20 يونيو 2020 07:24 مساءً
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