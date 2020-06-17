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3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس"

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3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس" 3 نصائح توجهها "كفاءة" للترشيد في استهلاك "مجفف الملابس"

3 نصائح توجهها

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، عند شراء مجفف الملابس، بضرورة وجود بطاقة كفاءة الطاقة، والتأكد من وجود الشعار الخاص بالهيئة للمواصفات والمقاييس.

وتتضمن بطاقة كفاءة الطاقة الخاصة بمجففات الملابس، الكثير من المعلومات المهمة التي تساعد على اختيار المجفف المناسب، مثل: السعة التي يتحمّلها، وحجم الاستهلاك السنوي، وكفاءة التكثيف، إضافة إلى وقت التجفيف الذي يحتاج إليه المجفف لإنهاء عمله، وتحديد نوع التجفيف عن طريق الهواء أم التكثيف.

وبعد الشراء هناك نصائح عدة من المهم أخذها بالاعتبار للمساعدة في ترشيد وتوفير الطاقة؛ أهمها: عدم استخدام المجفف خلال الصيف والاستفادة من الشمس في التجفيف، وصيانة المجفف بشكل دوري ومستمر، وأخيرًا عدم استخدام المجفف في وقت الذروة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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