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محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات

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محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات
أدانته بشراء عقارات من أموال الدولة السورية

محكمة فرنسية تجرد رفعت الأسد من أملاكه.. وتسجنه 4 سنوات

أدانت محكمة فرنسية رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، بشراء عقارات في فرنسا بملايين اليورو باستخدام أموال محولة من الدولة السورية، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، اليوم (الأربعاء).

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة جميع الأصول العقارية لرفعت الأسد في فرنسا، كما صادرت أحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو؛ وفقًا لـ"رويترز".

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، يُحَمل المسؤولية على نطاق واسع عن قمع انتفاضة عام 1982 ضد حكم أخيه الرئيس في ذلك الوقت حافظ الأسد والد بشار الأسد؛ مما تسبب في قتل الآلاف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية