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إغلاق 17 محلًّا وتسجيل 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في بلدية القفل

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بعد 90 جولة رقابية خلال الـ3 أشهر الماضية

إغلاق 17 محلًّا وتسجيل 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في بلدية القفل

نفّذ قسم الرقابة الصحية في بلدية مركز القفل، التابع لمحافظة صامطة، خلال الثلاثة أشهر الماضية، تسعين جولة رقابية.

ووفقًا للتقرير السنوي لبلدية القفل خلال الربع الثالث من العام الهجري الحالي: اشتملت الجولات الرقابية على مصادرة الأغذية الفاسدة، والتفتيش الصحي في نطاق الأمانة والبلدية، وتراخيص المحلات، حسب نوع النشاط.

وصادرت إدارة الخدمات، ممثلة في قسم صحة البيئة بالبلدية، 1260 كجم من الخضار والفواكه غير الصالحة، والألبان ومشتقاتها، والمشروبات والعصائر التالفة، والبهارات والتوابل، وأغذية أخرى.

ولفت التقرير إلى تحرير قسم الرقابة 59 مخالفة، ومنح 17 مخالفة للعمل دون شهادات صحية.

كما كشف التقرير عن أبرز المحلات المخالفة التي بلغ عددها 36 محلًّا.

من جانبه قال رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي: إن الجولات الصحية مستمرة وفق خطط مجدولة على مدار العام، للوقوف على مدى جاهزية جميع الأنشطة والمجالات التي تشرف عليها البلدية، إلى جانب التأكد من تنفيذ خططها الاحترازية والوقائية لضمان سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع، والحد من انتشار ، عن طريق تطهير المحلات وارتداء الكمامات والقفاز ومنع ظاهرة البيع بالتجول والبسطات العشوائية.

وشكر "الحامظي" إدارة صحة البيئة لجهودها الحثيثة والكبيرة من أجل بيئة صحية يكفلها النظام للمواطن، مشيدًا بأبرز الإنجازات خلال الربع الثالث من العام الهجري الجاري.

إغلاق 17 محلًّا وتسجيل 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في بلدية القفل

إغلاق 17 محلًّا وتسجيل 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في بلدية القفل

إغلاق 17 محلًّا وتسجيل 59 مخالفة للاشتراطات الصحية في بلدية القفل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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