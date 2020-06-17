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  1. شبكة عيون الإخبارية
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  3. cnn arabic

البرتغال تروج نفسها كخيار آمن للسياحة بين جيرانها في ظل كورونا

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