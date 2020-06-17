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تسجيل يثبت استهداف مجموعة من المقاتلين الحوثيين ويدحض مزاعمهم

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تسجيل يثبت استهداف مجموعة من المقاتلين الحوثيين ويدحض مزاعمهم تسجيل يثبت استهداف مجموعة من المقاتلين الحوثيين ويدحض مزاعمهم
ينفي مزاعم المليشيا الإرهابية باستهداف سيارة مدنية

تسجيل يثبت استهداف مجموعة من المقاتلين الحوثيين ويدحض مزاعمهم

نشرت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، فديو تسجيلياً ينفي مزاعم المليشيا الحوثية باستهداف التحالف لمركبة مدنية بمديرية شدا الواقعة بمحافظة صعدة كان يستقلها 13 مدنياً من بينهم امرأة وأربعة أطفال، مما أدى لمقتلهم حسب زعمهم.

ويوضح التسجيل حقيقة وظروف الاستهداف الذي تم تنفيذه يوم الاثنين (15 يونيو 2020م)، حيث تقوم مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية المقاتلة والتي تحمل الأسلحة بعملية نقل وتوزيع الإمدادات العسكرية بمنطقة العمليات، وعلى مقربة من الحدود اليمنية- بمحافظة صعدة مديرية شدا، ما ينفي مزاعم المليشيا الحوثية باستهداف مركبة مدنية يستقلها مدنيون وعدم صحة المزاعم بوجود امرأة وأربعة أطفال، ويثبت التسجيل استمرار المليشيا الحوثية في تزييف الحقائق والتضليل الإعلامي ومحاولة استثمار ظروف مقتل مقاتليها وعناصرها الإرهابية على أنهم مدنيون ونساء وأطفال.

كما يؤكد شرعية الاستهداف وتوافقه مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والمعايير العالية والإجراءات المتخذة من قيادة القوات المشتركة للتحالف في تمييز الأهداف وتطبيق القواعد العرفية بعملية الاستهداف والواردة بالقانون الدولي الإنساني.

وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء زعمت المليشيا الحوثية عبر منشور بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة والسكان (الحوثية) وكذلك قناة المسيرة الحوثية بمقتل 13 مدنياً من بينهم امرأة وأربعة أطفال بمحافظة صعدة مديرية شدا نتيجة استهداف التحالف لمركبتهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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