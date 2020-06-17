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.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري

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السعودية.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري .. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري
انتعاش الاقتصاد نهاية العام.. ومعدلات البطالة عند مستوى 12 % رغم أزمة كورونا

السعودية.. مليون و200 ألف أجنبي سيغادرون سوق العمل خلال العام الجاري

يُتوقَّع أن يغادر خلال العام الجاري ما يصل إلى مليون و200 ألف عامل أجنبي سوق العمل ، فيما ستحافظ معدلات البطالة بين السعوديين على مستوياتها السابقة نفسها البالغة 12 % بنهاية عام 2020، وذلك بالرغم من تأثيرات أزمة على أسواق العمل عالميًّا.

ووفقًا لتقرير "تطورات سوق العمل السعودي" الذي أعدته "مؤسسة جدوى للاستثمار"، فإن أكثر القطاعات تأثرًا، ومن المرجح أن تشهد خروج أعلى نسبة من الأجانب، هي: الضيافة والمطاعم وخدمات الأغذية والأنشطة الإدارية والمساندة، التي تشمل خدمات المباني ووكالات السفر والإيجار والتأجير والأمن.

وتوقع التقرير أن تتحسن بيئة الأعمال بصفة عامة تدريجيًّا في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة في الربع الأخير من العام، وسيحمل التحسن الجديد آفاقًا أفضل لتوظيف المواطنين السعوديين إلى جانب انتعاش الاقتصاد في أواخر العام. ويرجح أن يكون هناك زيادة كبيرة في طلب بعض السلع والخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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