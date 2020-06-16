أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
صورة مع علا شوشة| "جراند جروب" بيفكروا برة الصندوق، شوفوا المشاريع بتاعتهم -
لعلهم يفقهون | الفرق بين الرحمة والمغفرة | السبت 20/6/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة -
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية -
أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً

Print
بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً
بعد تخطي عقبة فيردر بريمن

بايرن ميونيخ يتوج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة توالياً

توج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه فيردر بريمن بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ32 من "البوندسليغا".

سجل روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هدف فريقه الأول قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط عن دورتموند الذي بقيت له ثلاث مباريات، بينما تجمد رصيد بريمن عند 28 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

ولقب الدوري هذا الموسم، هو الثامن لبايرن ميونيخ على التوالي والـ30 في تاريخ النادي العريق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات

شبكة عيون الإخبارية