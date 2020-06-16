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تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال

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السعودية تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال
ضمن دعم أوسع من يشمل إعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات

السعودية تقدم حزمة تحفيزية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ 3.7 مليار ريال

أعلنت المملكة العربية ، أنها ستقدم حزمة تحفيز بقيمة 3.7 مليار ريال (مليار دولار) لدعم أكثر من 500 شركة صناعية صغيرة ومتوسطة تضررت جراء أزمة الجديد "كوفيد - 19 ".

وتفصيلاً، تأتي هذه المبادرات التي أعلن عنها صندوق التنمية الصناعية السعودي جزءاً من حزمة أوسع من الدعم الحكومي وتشمل تأجيل وإعادة هيكلة مدفوعات القروض لمئات الشركات.


ووفقاً لوكالة " بلومبيرغ " الأمريكية فإن الصندوق سيقدم أيضاً خطوط ائتمان لتمويل جزئي حتى ثلاثة أشهر من نفقات التشغيل للشركات المؤهلة، وسيستمر في استكشاف الحلول التي ستدعم القطاع الخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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