أخبار عاجلة

صورة مع علا شوشة| شوفوا أسعار العربيات هيحصل فيها إيه الفترة الجاية -
صورة مع علا شوشة| "جراند جروب" بيفكروا برة الصندوق، شوفوا المشاريع بتاعتهم -
لعلهم يفقهون | الفرق بين الرحمة والمغفرة | السبت 20/6/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - الرئيس السيسي يتفقد عناصر المنطقة الغربية العسكرية -
اليوم - الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة -
الاحتفاظ باسم ورقم جوال العملاء شرط لعودة صالونات التجميل النسائية -
أمير مكة يشكر القيادة على صدور الموافقة الكريمة بعودة الحياة لطبيعتها -
"جامعة نايف للعلوم الأمنية" تفتتح باب القبول للدراسات العليا للطلاب والطالبات.. غداً -
وزارة الموارد البشرية: عودة 75% من موظفي القطاعات الحكومية لمقارّ أعمالهم غداً.. بهذه الإجراءات -
"السديس": عودة الحياة الطبيعية فضل من الله ثم بجهود القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الخطيب" يشكر القيادة على صدور "نظام صندوق التنمية السياحي"

Print
"الخطيب" يشكر القيادة على صدور "نظام صندوق التنمية السياحي" "الخطيب" يشكر القيادة على صدور "نظام صندوق التنمية السياحي"
أكد أنه يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

رفع وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد بن عقيل الخطيب، خالص شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، بالموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي وذلك في إطار خطوات عديدة اتخذتها حكومة المملكة لتعزيز القطاع السياحي الذي يعد من ركائز تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي التفاصيل، أوضح "الخطيب" في تصريح لوكالة الأنباء أن هذا القرار يأتي استمرارًا لما يحظى به القطاع السياحي في المملكة من دعم متواصل واهتمام مستمر، وتأكيدًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من دعم بالغ واهتمام كبير لتعزيز دور القطاع السياحي لتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما يُسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات وزيادة فرص مصادر الدخل والعمل للمواطنين.

وقال: إن هذا القرار أيضًا يأتي في سياق القرارات الحكيمة التي اتخذتها الرشيدة بعد الموافقة على الإستراتيجية العامة للسياحة وقرار تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة، كذلك الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للسياحة.

وعن الأثر المترتب على إنشاء صندوق التنمية السياحي، أوضح أن الصندوق سيُسهم بإذن الله في تطوير المشروعات السياحية متعددة الاستخدام لجذب السياح وجذب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها بما يخدم أغراض رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الوزارة تسعى- بمشاركة القطاع الخاص- إلى تطوير العديد من الوجهات والمواقع السياحية، مع زيادة عدد المنتجعات والفنادق ذات الكفاءة والجودة في مستوى خدماتها، بما يلبي الاحتياجات ويحقق التطلعات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

قيادة وعلماء ثابتون.. محلل أردني: ساندوا السعودية لتحصين الإسلام من أحزاب الخراب

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

القيادة المركزية الأمريكية: السعودية تعمل بصدق لإنهاء النزاع في اليمن

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس والحكومة في عاصمة مالي

عشرات الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس والحكومة في عاصمة مالي

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

حالتان كل دقيقة.. السعودية تسجل 80 ألف إصابة بكورونا خلال شهر شوال

شبكة عيون الإخبارية