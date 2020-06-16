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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

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كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة
ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12 ألفًا و155

كوريا الجنوبية تسجل 34 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم، عن تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 12 ألفًا و155 حالة، والوفيات إلى 278 حالة، حسبما أفادت به وكالة "يونهاب" للأنباء.

وارتفع عدد حالات الشفاء بمقدار 30 حالة إلى 10760 حالة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للعلاج بمقدار 3 أشخاص إلى 1117 شخصًا.

وخضع مليون شخص و119 ألفًا و767 لفحوصات كورونا، ويجري حاليًا فحص 22632 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى، حسب "يونهاب".كوريا الجنوبية الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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