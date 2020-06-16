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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة

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الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة
تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة

الصين تسجل 40 إصابة جديدة بكورونا وعودة الإغلاق في جزء من العاصمة

سجلت الصين 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي أعادت فيه العاصمة بكين فرض تدابير صارمة لمنع حدوث موجة تفشٍ جديدة.

وذكرت السلطات الصحية أن 27 حالة من الحالات الجديدة تأكدت في بكين.

وتكثفت جهود منع حدوث موجة ثانية من تفشي الفيروس منذ أن تم تعقب سلسلة من الإصابات في سوق شينفادي للبيع بالجملة في منطقة فنجتاي ببكين يوم السبت.

وتم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة المجاورة للسوق مباشرة، وأوصت لجنة التعليم في المدينة الطلاب بشدة في جميع أنحاء بكين بالدراسة في المنزل كإجراءٍ وقائي.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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