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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على وسط المملكة وشمالها

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على وسط المملكة وشمالها "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على وسط المملكة وشمالها
سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة، كذلك على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها، في حين تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، جازان، والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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