أخبار عاجلة

واشنطن: كوريا الشمالية لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للمنطقة -
بالأسماء.. "تعليم جازان" يحقق 31 ميدالية بمسابقة "الكانجارو" للرياضيات -
"أوبك+" تطالب العراق وكازاخستان بالالتزام بحصصهما الإنتاجية -
66 حالة جديدة .. وفيات "كورونا" في إيطاليا ترتفع إلى 34.514 -
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل -
"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد -
النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل -
"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

هكذا اجتاح فيروس كورونا مستشفيات ريو دي جانيرو بالبرازيل

Print
مواضيع متعلقة
هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

هذا ما تفعله شركات الطيران لتشجيع الناس على السفر مجدداً

البرتغال تروج نفسها كخيار آمن للسياحة بين جيرانها في ظل كورونا

البرتغال تروج نفسها كخيار آمن للسياحة بين جيرانها في ظل كورونا

16 صديقاً يصابون بفيروس كورونا بعد السهر خارجاً.. فما نصيحتهم؟

16 صديقاً يصابون بفيروس كورونا بعد السهر خارجاً.. فما نصيحتهم؟

على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

شبكة عيون الإخبارية