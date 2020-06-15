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"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
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الخميس 18 يونيو 2020 07:13 مساءً
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا
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الخميس 18 يونيو 2020 07:00 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
-
الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان جراء إطلاق نار وسط موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 15 يونيو 2020 06:28 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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