أخبار عاجلة

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية" -
ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 17 حالة وإجمالي الإصابات يصل لـ 3045 -
حالة إصابة بفيروس كورونا تغلق أحد المتاجر بمكة المكرمة -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور

Print
أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور
بعد معاناته من ضيق في التنفس وعدم القدرة على التغذية

أطباء مستشفى أبها للولادة  ينقذون حياة رضيع عمره 4 شهور

تمكن فريق طبي متخصص بمستشفى أبها للولادة والأطفال، من إنقاذ رضيع كان يعاني من تشنجات مستمرة ناتجة عن عدم التنفس بشكل صحيح وهبوط في مستوى الأكسجين في الدم وعدم القدرة على التغذية عن طريق الفم وضعف عام.

وأوضحت "صحة عسير" أن الرضيع البالغ من العمر أربعة أشهر، أجري منظار وتشخيص لحالته فور وصوله للمستشفى، ليظهر وجود كيس خلقي في منطقة قاع اللسان، يضغط على مجريي التنفس والغذاء، وليونة شديدة في الحنجرة.

وأضافت: قرر الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال، الدكتور حسين بن محمد عتودي، وضع خطة علاجية متكاملة وعاجلة بين أقسام جراحة الأنف والأذن والحنجرة والتخدير والعناية المركزة بالمستشفى لإنقاذ حياته.

وتمكن الفريق الطبي المشترك، من تأمين مجرى التنفس، واستئصال الكيس وعمل تجميل لسقف الحنجرة.

وقال الطبيب المشرف على الحالة، إنها تعد من الحالات عالية الخطورة، والتي تتطلب تنسيقًا طبيًا متكاملاً، علمًا بأن الحالة غادرت العناية المركزة بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد اختفاء كامل لأعراض انسداد مجرى التنفس.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة، القسم المرجعي لمستشفيات صحة عسير، في هذا التخصص للأطفال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل

ساعات "سامسونج" الذكية تحصل على تحديث يحولها إلى "معمل تحاليل" متنقل

"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

"تقويم التعليم" تشارك "الشبكة العربية" مناقشة تحسين جودة المخرجات عن بعد

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات "أوبك".. وخام برنت فوق 41 دولاراً للبرميل

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

"إينوك" تبارك للقيادة تقدُّم المملكة للمرتبة 24 دوليًا في "التنافسية العالمية"

شبكة عيون الإخبارية