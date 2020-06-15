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بلدية تيماء تعقم وتطهر أكثر من 3 ملايين متر مربع

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مستخدمة 300 ألف لتر من المواد الملائمة للبيئة

بلدية تيماء تعقم وتطهر أكثر من 3 ملايين متر مربع

انتهت بلدية محافظة تيماء، من تعقيم وتطهير ما يزيد عن 3.402.263 مترًا مربعًا، وذلك في مدينة تيماء والمراكز التابعة للمحافظة، مستخدمة في ذلك 362.468 لترًا من المعقمات والمطهرات المعالجة، والملائمة للبيئة.

وقال رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي: البلدية خلال الشهر المنصرم، قامت بتعقيم وتطهير 25274 من المعدات والحاويات وغسل وتطهير ما يزيد عن 2863 موقعًا.

وأضاف: بلدية المحافظة قامت خلال الشهر نفسه بتنفيذ أكثر من 718 من الجولات الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية والمولات وعلى مساكن العمالة، بهدف التأكد من تطبيق كافة التعليمات الوقائية والاحترازية، لحماية المواطنين والمقيمين من خطر المستجد، والحد من انتشاره، ومتابعة مدى التزام المتاجر، بأنظمة صحية ملائمة للبيئة.

وقد أسفرت نتائج تلك الجولات عن إغلاق ١٥ محلًا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة ومخالفة وإنذار 70 محلًا ومصادرة 110 كيلو جرامات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإصدار أربع مخالفات للتكدس في الأسواق.

وأشار "البلوي" إلى أن قسم النظافة قام برفع وإزالة ما يزيد عن 4544 م٣ من الأنقاض والمخلفات وكمية النفايات المرفوعة 2921 طنًا.

من ناحيته، ذكر مدير إدارة الخدمات بالبلدية المهندس ماجد الدوشان أن العمل جارٍ وعلى نفس الوتيرة في أعمال التطهير والتعقيم ورفع الأنقاض والقضاء على التشوه البصري في جميع أنحاء المحافظة والمراكز التابعة.

ورفع المهندس "البلوي" شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمين منطقة تبوك على ما تجده بلدية محافظة تيماء، من دعم ومتابعة مستمرة لكافة أعمالها، وديمومة تطورها ونهضتها.

بلدية تيماء تعقم وتطهر أكثر من 3 ملايين متر مربع

بلدية تيماء تعقم وتطهر أكثر من 3 ملايين متر مربع

بلدية تيماء تعقم وتطهر أكثر من 3 ملايين متر مربع

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