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عسير.. 207 إصابات جديدة بكورونا في 14 مدينة

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عسير.. 207 إصابات جديدة بكورونا في 14 مدينة عسير.. 207 إصابات جديدة بكورونا في 14 مدينة
85 حالة بخميس مشيط و55 في أبها

عسير.. 207 إصابات جديدة بكورونا في 14 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ207 موزعة على 14 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 85 حالة، وأبها 55 حالة، ومحايل عسير 13 حالة، وبيشة 12 حالة، النماص 9 حالات، وسراة عبيدة 7 حالات، المضة 5 حالات، بللسمر 5 حالات، رجال ألمع 5 حالات، وظهران الجنوب 3 حالات، أحد رفيدة 3 حالات، الحرجة حالتين، تنومة حالتين، تثليث حالة واحدة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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