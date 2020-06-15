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العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

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العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية
ارتفاع الحصيلة الإجمالية إلى 21315 حالة

العراق يسجل 1106 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

شهد العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في عموم العراق إلى 21315 إصابة.

وتوزعت على محافظات بغداد والبصرة والسليمانية وأربيل وكربلاء وذي قار ونينوى وكركوك وديالي وواسط وميسان وبابل والأنبار والنجف.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 652 حالة، كما تم تسجيل 1150 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 9271 حالة، وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 11392 مريضاً، منهم 150 في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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