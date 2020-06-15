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بتنظيم الاتحاد السعودي.. انطلاق بطولة تايكوندو السيدات

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في التجربة الأولى الافتراضية

بتنظيم الاتحاد السعودي.. انطلاق بطولة تايكوندو السيدات

ينظّم الاتحاد السعودي للتايكوندو في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الجاري أول بطول تايكوندو افتراضية "عن بعد" خاصة بالسيدات، وذلك في لعبة (البومسي)، والتي هي جزء من منافسات التايكوندو على شكل من الممارسات الوهمية التي تتم من خلال اتباع خطوات الحركة بطريقة منظمة ومتتابعة ضد منافس خيالي أو عدة منافسين، وهي تجربة حقيقية للاشتباك التخيلي، كما أن ممارستها تساعد اللاعب على زيادة التحكم في التنفس والثقة بالنفس واتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، وتساعد في تنمية عناصر التوازن والتوافق والمرونة.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد العمري أن البطولة الافتراضية جزء لا يتجزأ من عمل الاتحاد خلال فترة التوقف بسبب جائحة كورونا، ليتم من خلالها رصد مستويات اللاعبين واللاعبات وحثهم على مواصلة التدريبات اليومية من خلال منازلهم، حيث سبق للاتحاد تنظيم بطولة افتراضية على مستوى الذكور شهدت مشاركة كبيرة من قبل الأبطال السعوديين تجاوز عددهم 134 مشاركاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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