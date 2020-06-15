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فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

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فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات

فرنسا: تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فرنسا تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29407 حالات.

وبذلك حافظت فرنسا على معدل وفيات كورونا اليومي أقل من 30 وفاة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان: إن عدد الأشخاص المتواجدين في المستشفيات تَراجع بواقع 28 شخصًا؛ ليصل إلى 10881، كما انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 869.

ومن المقرر أن تعيد فرنسا فتح حدودها غدًا الاثنين لدول منطقة الاتحاد الأوروبي؛ فيما ستفتح حدودها أمام المسافرين من وإلى خارج منطقة (شينغن) بدءًا من 1 يوليو.فرنسا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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