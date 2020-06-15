أخبار عاجلة

الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. ON Sport

ملعب ONTime - لقاء حصري مع محمود البدري "لاعب الإنتاج الحربي" يكشف العديد من الاسرار

Print
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - وصول المصريين المحتجزين بـ ليبيا إلى أرض الوطن .. ويوجهون الشكر للسيسي والسلطات المصرية

تغطية خاصة - وصول المصريين المحتجزين بـ ليبيا إلى أرض الوطن .. ويوجهون الشكر للسيسي والسلطات المصرية

تغطية خاصة - شاب أخر من محافظة بني سويف : كنت متأكد ان الدولة هتتحرك لكن مش بالسرعة دي

تغطية خاصة - شاب أخر من محافظة بني سويف : كنت متأكد ان الدولة هتتحرك لكن مش بالسرعة دي

تغطية خاصة - لقاء مع شاب من بني سويف يحكي تجربته التي خاضها وما الذي إستفاده

تغطية خاصة - لقاء مع شاب من بني سويف يحكي تجربته التي خاضها وما الذي إستفاده

تغطية خاصة - لقاء مع أحد العائدين من ليبيا: غلطت لما سافرت وبلدي أولى بيا

تغطية خاصة - لقاء مع أحد العائدين من ليبيا: غلطت لما سافرت وبلدي أولى بيا

شبكة عيون الإخبارية