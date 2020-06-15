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الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا
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الخميس 18 يونيو 2020 07:00 مساءً
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية
-
الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا
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الخميس 18 يونيو 2020 06:53 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
"بلا قيود" مع محمد علي الحوثي القيادي في حركة أنصار الله الحوثية
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 15 يونيو 2020 03:05 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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