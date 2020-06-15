أخبار عاجلة

الاردن يسجل 6 حالات اصابة بفايروس كورونا -
الاتحاد الأوروبي يوصي بتمديد فترة انتقالات اللاعبين حتى 5 أكتوبر -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

مساء dmc - بعد التنمر على والده بسبب كورونا.. شاب بالغربية يدعي إصابته بالفيروس لمعاقبة أهل القرية

  • DMC
  • 60
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن - التغطية الكاملة

تغطية خاصة - لحظة وصول المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن - التغطية الكاملة

تغطية خاصة - "كساب سبيع": لم نكن نتوقع العودة ولكن مصر لا تترك حق أولادها

تغطية خاصة - "كساب سبيع": لم نكن نتوقع العودة ولكن مصر لا تترك حق أولادها

تغطية خاصة - "سيد صلاح": كنا عايشين في حالة رعب الأيام الماضية.. وأشكر الرئيس السيسي على مجهوداته

تغطية خاصة - "سيد صلاح": كنا عايشين في حالة رعب الأيام الماضية.. وأشكر الرئيس السيسي على مجهوداته

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

تغطية خاصة - "علي محمد": أنا مبسوط من الحكومة المصرية وأشكر الرئيس السيسي لمجهوداته لعودتنا

شبكة عيون الإخبارية