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"جامعة المؤسس" ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا والأولى عربيًا في تصنيف QS لعام 2021

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"جامعة المؤسس" ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا والأولى عربيًا في تصنيف QS لعام 2021 "جامعة المؤسس" ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا والأولى عربيًا في تصنيف QS لعام 2021
وفق معايير السمعة الأكاديمية والأبحاث المنشورة ونسبة الطلاب الدوليين

حافظت جامعة الملك عبدالعزيز على ريادتها العربية في التصنيفات الدولية المرموقة، إذ احتلت المرتبة الأولى على مستوى جامعات العالم العربي في تصنيف QS عن قائمة أفضل جامعات العالم لعام 2021م، كما تقدمت 43 مركزًا عن العام الماضي بتحقيقها المركز الـ 143 على مستوى جامعات العالم، ويدخل تصنيف QS الأخير الجامعة ضمن أفضل 150 جامعة عالميًا.


ويعتمد تصنيف الـ QS على ستة معايير مهمّة في تقييم الجامعات وترتيبها منها السمعة الأكاديمية، والأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، وآراء جهات التوظيف حول خريجي الجامعة، ونسبة الطلاب الدوليين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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