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الأهلي يتفق مع "فلادان" على برنامج عودة التدريبات الجماعية

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الأهلي يتفق مع "فلادان" على برنامج عودة التدريبات الجماعية الأهلي يتفق مع "فلادان" على برنامج عودة التدريبات الجماعية

الأهلي يتفق مع

عقد المدير التنفيذي لإدارة كرة القدم بالنادي الأهلي محمد الحارثي، اجتماعًا بالجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم، وبإشراف الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز "المشرف العام على كرة القدم".

وتم التنسيق مع مدرب الفريق الصربي فلادان ميلويفيتش، على برنامج عودة الفريق للتدريبات الجماعية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، وتعقيم وتنظيف كافة مرافق النادي، وذلك من أجل تأمين السلامة للجميع.

وأوضح "الحارثي" أن التواصل مع المدرب كان بشكل مستمر على الرغم من تواجد الأخير في بلاده؛ إذ إن الاجتماعات كانت مستمرة مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عبر تطبيقات الاتصال المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للوقوف على كافة احتياجات الفريق ومتابعة برامج اللاعبين المحليين والأجانب، إلى جانب وضع البرنامج التدريبي الذي سيطبّقه بعد قرار استئناف المسابقات المحلية والخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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