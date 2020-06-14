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"ابن قويد" ينفي افتراءات "نيتفليكس".. ويؤكد أن تخصص "الدوسري" هندسة كيميائية

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زوَّد "سبق" بوثيقة سرية حصل عليها من جامعة "ساوث" تثبت ذلك‫

رد المحامي السعودي سعود بن متعب بن قويد، المكلف بمتابعة ملف المعتقل خالد الدوسري، على افتراءات موقع "نيتفليكس"، واتهامه المعتقل بالإرهاب من خلال نشره "محاولة طالب هندسة كيميائية إلحاق ضرر مروّع بأمريكا".

‫وقال "ابن قويد" لـ"سبق": "إن الموقع ذكر في فيديو الطالب صانع المتفجرات أن تخصصه كان إدارة أعمال أثناء القبض؛ حتى يثبت إدانته للمشاهدين بعدم ارتباط التخصص بطلب خالد المواد الكيميائية. وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً".

‫وأكد "ابن قويد" أنه حصل على وثيقة تنفي صحة ما نشره الموقع، وهي رسالة رسمية من إيميل جامعة "ساوث بلاينز" في الثامن من يونيو 2020، وتعتبر مستندًا قانونيًّا، يثبت أن تخصص المعتقل هندسة كيميائية عند القبض عليه، وزود "سبق" بنسخة منها.

‫من جانبهم، أبدى مئات السعوديين عبر موقع التواصل "تويتر" تذمرهم مما نُشر ويسيء لسمعة ابن الوطن المعتقل بالسجون الأمريكية، مطالبين بحملة ردًّا على حلقتهم المكذوبة، وذلك بعد بيان الحقيقة من قِبل محامي المعتقل خالد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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