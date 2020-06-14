الاوقاف الاردنية : لا قرار سعوديا رسميا بشأن الحج لغاية الآن

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جى بي سي نيوز :- أكد الناطق الاعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، حسام الحياري، أن الوزارة تنتظر قرار السلطات السعودية حول موسم الحج لهذا العام، قائلا “لم يصلنا أي قرار رسمي من السلطات السعودية يتعلق بالحج سوى تنويه بعدم الدخول باي التزامات”.

وأوضح ان الإجراءات المطلوبة من الجانب الأردني جاهزة، مشيرا إلى أن القرار بخصوص موسم الحج يعود للجانب السعودي، إذ لم يصدر قرارا بعد من قبلهم.

وأضاف الحياري أن الحكومة لن تصدر أي قرار حتى قبيل موسم الحج، وذلك بحسب طبيعة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية ذكرت اول من امس، أن السعودية تدرس قرارا بإلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيسها، وذلك بعد أن تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حاجز الـ100 ألف شخص.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بوزارة الحج والعمرة السعودية، أن “هذه المسألة دُرست بعناية، كما يجري النظر في سيناريوهات مختلفة وسيتم اتخاذ قرار رسمي في غضون أسبوع.

واشارت الصحيفة إلى أنه ومن ضمن المقترحات المطروحة السماح لعدد صغير من الحجاج من داخل البلد بأداء مناسك الحج، مع التقيد بالتدابير الوقائية الصحية. وقال المسؤول إن “كل الخيارات مطروحة لكن صحة وسلامة الحجاج أهم.

وتقدر حصة الأردن في حال تقرر المشاركة في موسم الحج بـ8 آلاف حاج أردني، بالإضافة إلى الحجاج الفرادى.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الحج لهذا العام في 28 تموز (يوليو)، على أن يستمر حتى الثاني من آب (أغسطس) المقبلين.

من جهته، اكد صاحب الحد مكاتب الحج والعمرة اياد الديك، أنهم كشركات متخصصة في تسيير وتنظيم رحلات الحج والعمرة لم يتلق حتى الآن اي قرار بشأن الغاء موسم الحج، لافتا الى اننا كمكاتب نعمل على التجهيزات بشكل اعتيادي، موضحا ان الشركات استأجرت المساكن اللازمة في مدينتي (مكة المكرة والمدينة المنورة) كما ان المواطنين الراغبين بالحج سجلوا لدى وزارة الاوقاف .