شاهد.. مصرع 5 وإصابة اثنين في حادث تصادم بعقبة ضلع

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الشهري لـ"سبق": 4 فِرق إسعافية نقلت الحالات لمستشفى الدرب

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأُصيب آخران، من جراء حادث مروري وقع مساء اليوم الأحد بعقبة ضلع.

وتفصيلاً، قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، لـ"سبق": باشرت فِرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء اليوم، توجهت 4 فِرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات، وإصابتَين، وتم نقلهم لمستشفى الدرب العام.