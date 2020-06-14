أخبار عاجلة

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل -
مقترح المملكة للفرقاء اليمنيين.. فرصة جديدة للخروج من عنق الزجاجة -
شرطة منطقة مكة ترصد تجمعات جنوب جدة وتطبيق العقوبة بحق المخالفين -
"هدية" و"الشؤون الإسلامية" تطلقان مبادرة تعقيم 250 مسجدًا في مكة -
"العدل": الإفراغ العقاري متاح عبر الموثقين طوال أيام الأسبوع -
تعاقب من يرفض.. لماذا تجمع الصين عينات دم 700 مليون من الذكور؟ -
المملكة تؤكد دعمها لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتكثيف أعمال التفتيش على المواقع الإيرانية وأنشطتها النووية -
وزير الثقافة يطلق مبادرة لتطوير المكتبات العامة بمفهوم ثقافي شامل -
كل ما قالته وزارة الصحة عن فيروس كورونا اليوم.. هنا -
من جديد.. أهالي الداير يصلحون طرق "جبال الحشر" بأموالهم.. شاهد الصور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

“مقاتلات روسية” تستهدف مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب

Print
“مقاتلات روسية” تستهدف مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب “مقاتلات روسية” تستهدف مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب

جي بي سي نيوز :- رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، مقاتلات روسية نفذت نحو 4 غارات جوية، استهدفت أطراف البارة وحرش كفرنبل في منطقة “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وتمكنت الفصائل من التصدي لمحاولة تسلل نفذها عناصر قوات النظام على محور قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.
وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام المتمركزة في جورين قريتي قسطون في ريف حماة واللج في ريف إدلب.
كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة خطوط القتال في منطقة سراقب شرق محافظة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكالات 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل

الأردن يرسل مذكرة احتجاج لاسرائيل

جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن

جمهوري عنصري يدافع عن إسرائيل.. هذا هو النائب الأمريكي الذي يقف وراء التهديدات ضد الأردن

الأردن يسهل إخلاء 600 مواطن يمني إلى بلادهم

الأردن يسهل إخلاء 600 مواطن يمني إلى بلادهم

رئيس وزراء لبنان يدعو لرد قاس على مثيري الشغب

رئيس وزراء لبنان يدعو لرد قاس على مثيري الشغب

شبكة عيون الإخبارية