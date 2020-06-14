“مقاتلات روسية” تستهدف مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب

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جي بي سي نيوز :- رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، مقاتلات روسية نفذت نحو 4 غارات جوية، استهدفت أطراف البارة وحرش كفرنبل في منطقة “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وتمكنت الفصائل من التصدي لمحاولة تسلل نفذها عناصر قوات النظام على محور قرية العنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام المتمركزة في جورين قريتي قسطون في ريف حماة واللج في ريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة خطوط القتال في منطقة سراقب شرق محافظة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكالات