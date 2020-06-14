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جدة.. ضبط 7 بنادق صيد بحرية ممنوعة وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين

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جدة.. ضبط 7 بنادق صيد بحرية ممنوعة وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين جدة.. ضبط 7 بنادق صيد بحرية ممنوعة وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين
عُثر عليها بحوزة 4 صيادين بينهم مقيمان

جدة.. ضبط 7 بنادق صيد بحرية ممنوعة وتطبيق الإجراءات بحق المخالفين

تمكنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط عدد من المخالفين؛ إثر ارتكابهم مخالفات نظام صيد واستثمار الثروات المائية الحية بالمملكة العربية ولائحته التنظيمية، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بمحافظة جدة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مصادرة أدوات مخالفة وُجدت بحوزة أحد المواطنين المخالفين وهي بندقيتا صيد بحرية مخالفتان، وعدم وجود كمية مصيد لديه، وذلك بعد ورود بلاغ آخر من مركز حرس الحدود بأبحر.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس الحدود بأبحر بمحافظة جدة عن وجود 3 مخالفين (مواطن ومقيمين) بحوزتهم خمسة "بنادق صيد الأسماك " الممنوعة نظاماً.

وأكد المهندس "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظاً على الثروات المائية الحية.

من جانبه، كشف مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي أنه تم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة بعد مصادرة الأدوات المخالفة، وأنه سيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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