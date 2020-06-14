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أمير تبوك يرعى حفل تخريج 305 طلاب وطالبات من جامعة فهد بن سلطان.. الأربعاء

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أمير تبوك يرعى حفل تخريج 305 طلاب وطالبات من جامعة فهد بن سلطان.. الأربعاء أمير تبوك يرعى حفل تخريج 305 طلاب وطالبات من جامعة فهد بن سلطان.. الأربعاء
من الدفعتين 12 و7 من حملة الماجستير للعام الجامعي 1440هـ

أمير تبوك يرعى حفل تخريج 305 طلاب وطالبات من جامعة فهد بن سلطان.. الأربعاء

يرعى أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل؛ حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان، من حملة درجة البكالوريوس، والدفعة السابعة من حملة الماجستير للعام الجامعي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، والبالغ عددهم ٣٠٥ طلاب وطالبات.

وعبر مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان، عن اعتزازه وتقديره لرعايته هذه المناسبة، مؤكدًا أن ذلك استمرار للدعم الذي يوليه سموه لأبنائه وبناته بمنطقة تبوك.

وأوضح أن عدد الخريجين في برنامج البكالوريوس لهذا العام ٢٥٦ طالبًا وطالبة، وفي برنامج الماجستير ٤٩ طالبًا وطالبة.

وقال إن عدد خريجي الجامعة منذ نشأتها ‏تجاوز ٢٠٠٠ خريج وخريجة، وعلى مستوى الماجستير بلغ ٢٠٠ خريج وخريجة، جميعهم الآن في ميدان العمل يخدمون الوطن بأمانة واقتدار.

‏وأضاف الدكتور "اللحيدان" أن جامعة فهد بن سلطان، تأسست في العام ‏١٤٢٤هـ، في مدينة تبوك، لتكون اللبنة ‏الأولى في تحقيق أحلام أبناء هذه المنطقة، بتوجيه ورعاية دائمة وكريمة من الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز.

وقدم شكره العميق نيابة عن منسوبي الجامعة والخريجين على الرعاية الكريمة من أمير المنطقة، وعلى دعمه ومتابعته المستمرة لجميع برامج وأنشطة الجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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