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"الشؤون البلدية" تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع بمشاركة 6 آلاف آلية ومعدة

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"الشؤون البلدية" تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع بمشاركة 6 آلاف آلية ومعدة "الشؤون البلدية" تنهي تطهير أكثر من 85 ألف موقع بمشاركة 6 آلاف آلية ومعدة
قالت: على مستوى مناطق ومحافظات ومدن المملكة لضمان صحة أفراد المجتمع

أنجزت وزارة الشؤون البلدية والقروية من خلال الأمانات والبلديات خلال الفترة من 8 - 14 من شهر شوال الجاري، أعمال تطهير وغسيل (85191) موقعاً على مستوى مناطق ومحافظات ومدن المملكة لضمان صحة أفراد المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن الفرق الميدانية المتخصصة نفذت حملات مكثفة لرش وتطهير الأحياء والمرافق العامة والطرقات وأرصفة المشاة وواجهات المحلات التجارية بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف العمل في أسواق النفع العام والمواقع المحيطة بالمستشفيات والفنادق والمراكز والأسواق التجارية وداخل الأحياء السكنية.
وأضافت أنه شارك في هذه الحملات (9362) فرداً يعملون في مجال الإصحاح البيئي ومسؤولين من مشرفين ومراقبين ميدانيين، يدعمهم (6491) آلية ومعدة ثقيلة وخفيفة لتنفيذ تلك الأعمال .
ولفتت إلى أن أعمال التطهير تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية المستمرة والمتسلسلة التي تنفذها الوزارة لمكافحة المستجد COVID 19، وتشمل غسيل وتطهير حاويات النفايات باستخدام معدات مخصصة، ورفع النفايات المنزلية للمحافظة على النظافة والبيئة والصحة العامة في الأحياء السكنية.
وأشارت الوزارة إلى أن فرق العمل الميدانية تباشر مهامها على مدار الساعة تحت إدارة كوادر متخصصة مع مراعاة عوامل مختلفة منها الكثافة السكانية ونِسَب الارتياد.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن عمليات التطهير تتزامن مع أعمال الرقابة الصحية على المنشآت التجارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمكافحة فيروس كورونا، التي تتضمن وضع علامات أرضية لإرشاد المتسوقين لوضع مسافات فيما بينهم، وإلزام ملاك المحلات وتنفيذ أعمال التطهير لعربات التسوق وتوفير مواد التطهير والكمامات والقفازات للمتسوقين.وزارة الشؤون البلدية والقروية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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