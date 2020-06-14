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أمر ملكي بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة كأول مجلس للنيابة يصدر بتسميتهم أمر ملكي طبقاً لنظام النيابة العامة الجديد

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أمر ملكي بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة كأول مجلس للنيابة يصدر بتسميتهم أمر ملكي طبقاً لنظام النيابة العامة الجديد أمر ملكي بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة كأول مجلس للنيابة يصدر بتسميتهم أمر ملكي طبقاً لنظام النيابة العامة الجديد

أمر ملكي بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة كأول مجلس للنيابة يصدر بتسميتهم أمر ملكي طبقاً لنظام النيابة العامة الجديد

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية أعضاء مجلس النيابة العامة.
وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب رئيس مجلس النيابة العامة صدور الأمر الملكي، وأكد أن النيابة العامة تحظى بدعم كبير من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -أيدهما الله- في سبيل تعزيز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وتطوير نظامها وترسيخ أعمالها القضائية بما يمكّنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.
مشيراً إلى أن هذا الأمر الملكي الكريم من مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يأتي دعماً لمجلس النيابة العامة في مباشرة أعماله المنصوص عليها نظاماً، كأول مجلس يحظى بشرف التسمية من مقامه الكريم.

سائلاً المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء، متمنياً التوفيق والإعانة لأصحاب الفضيلة أعضاء المجلس في القيام بمسؤولياتهم وفقاً للتطلعات الكريمة.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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