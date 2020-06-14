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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل
"الصمعاني": امتداداً للدعم المتواصل من الملك واهتمامه بمرفق القضاء

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمره الكريم بترقية وتعيين 88 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه -أيده الله- بمرفق القضاء.

وسأل "الصمعاني" المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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