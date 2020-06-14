رئيس مجلس علماء باكستان عن "التقرير الأممي": كشف للعالم سلوك إيران العدواني

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أشرفي: الكل يعلم ما هي أهداف طهران العدوانية وما هي أطماعها التوسعية الطائفية

قال رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي إن تقرير الأمم المتحدة الجديد بخصوص الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية كشف للعالم بكل وضوح ضلوع إيران في دعم الهجمات الحوثية العدوانية الصاروخية على الأراضي والمنشأت السعودية، وهو تقرير دقيق ومهم للغاية يعكس خطورة الوضع في المنطقة وسلوك طهران السياسي العدواني الذي تتبناه منذ عدة سنوات من خلال دعمها لجماعة الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة والمعروفة للجميع بتهديداتها المباشرة لأمن واستقرار المنطقة والعالم، وسعيها المستمر لتفكيك وتخريب العلاقات الأخوية بين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية، وإشعال نار الفتنة ونزع فتيل الحرب وتوسيع دائرة النزاع والخلاف والصراع بين الأشقاء ودعمها للطائفية البغيضة وتعزيزها للتطرف والعنف والحقد والكراهية داخل شعوب الأمة .

وقال الشيخ طاهر أشرفي: الكل يعلم ما هي أهداف طهران العدوانية وما هي أطماعها التوسعية الطائفية وأطماعها الحدودية وسعيها الدائم لتعزيز الفوضى والسلب والنهب وسفك الدماء، وما تضمنه التقرير في سطوره يؤكد ذلك ويتوافق مع منهج إيران العدواني .

ويؤكد أنه قد تم استخدام صواريخ كروز إيرانية الصنع خلال الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية لشركة أرامكو السعودية، وتضمن التقرير بأن الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي المدني الذي استهدفته جماعة الحوثي دون مراعاة لحرمة الإنسان المسلم وسلامة المدنيين المسالمين من المسافرين، وهو جريمة إنسانية وعمل إرهابي حوثي جبان متطرف يؤكد عدم احترام جميع الأنظمة والقوانين الدولية .

وأكد الأشرفي: تضمن تقرير الأمم المتحدة معلومات شاملة وتحليلات متكاملة وحقائق علمية وشواهد وأدلة دامغة وبراهين ومعلومات ووثائق لخصائص تصاميم بعض الصواريخ المشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران سابقًا ومعايير تؤكد تطابقها مع البيانات الدولية والتقارير والمعلومات السابقة التي رصدت ووثقت حجم التعاون العسكري الكبير بين إيران وجماعة الحوثي الإرهابية الانقلابية الحاقدة الفاشلة .

وقال الشيخ طاهر الأشرفي: تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن الصواريخ التي هوجمت بها المملكة العربية السعودية أصلها إيراني بما يعزز ضلوع طهران في الجرائم العدوانية ضد بلاد الحرمين الشريفين، وما زالت هذه الهجمات مستمرة حتى اليوم تهدد أمن واستقرار ومستقبل المنطقة والعالم، وتضمن تقرير أنطونيو غوتيريش ما يؤكد بأن صواريخ كروز التي هوجمت بها المنشآت النفطية السعودية إضافة لمطار أبها الدولي العام الماضي أصلها إيراني.

وأضاف: ومن هنا تتضح خطورة الوضع وأهمية الموضوع والتعامل معه بقوة وحزم ومحاسبة المفكر والمخطط والداعم والممول والمحرض والمنفذ لهذه الجرائم، وينبغي على كافة دول العالم سرعة التحالف لمواجهة خطورة الوضع واتخاذ القرارات الحاسمة لحماية أمن واستقرار المنطقة والعالم، ورغم أن جماعة الحوثي المدعومة من طهران سترفض مضمون هذا التقرير كعادتها وسوف تنكر مسؤوليتها عن إطلاقها للطائرات المسيرة المستخدمة في أربع هجمات على السعودية في 2019 وهي كما تضمن التقرير "من أصل إيراني" وبعض مكوناتها صُدرت إلى إيران أو صُنعت في إيران، وأن عدة قطع ضمن الأسلحة والمواد المتعلقة بها التي ظبطتها الولايات المتحدة في نوفمبر 2019 وفبراير 2020 هي كذلك "من أصل إيراني"، وكما ورد في التقرير بأن خصائص تصميم بعض هذه الأسلحة مشابهة لتلك التي أنتجها كيان تجاري في إيران، أو تحمل علامات فارسية، وبعضها تم تسليمه إلى الجمهورية الإسلامية بين فبراير 2016 وأبريل 2018.

وتابع: تضمن تقرير الأمين العام بأن الأمم المتحدة فحصت حطام أسلحة استخدمت في هجمات على منشأة نفط سعودية في عفيف في مايو وعلى مطار أبها الدولي في يونيو وأغسطس وعلى منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية في خريص وأبقيق في سبتمبر وتأكد علاقة طهران بهذه الاسلحة "وأن صواريخ كروز أو أجزاء منها استُخدمت في أربعة هجمات أصلها إيراني". وأن الطائرات المسيرة المستخدمة في هجمات مايو وسبتمبر هي "من أصل إيراني" وأن بعض القطع في الأسلحة التي ضبطتها الولايات المتحدة في مناسبتين كانت "متطابقة أو مشابهة" لتلك التي عُثر عليها في حطام صواريخ كروز وطائرات مسيرة المستخدمة في هجمات 2019 على المملكة العربية السعودية .

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة إلتزام جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن بتجنب الأقوال والأفعال الاستفزازية لمنع الآثار السلبية على الاستقرار الإقليمي، وسيتم مناقشة التقرير المؤلف من 14 صفحة خلال هذا الشهر.

واختتم الشيخ طاهر أشرفي تصريحه مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الوقوف بحزم وقوة وعزيمة لأيقاف هذه التجاوزات الحوثية المستمرة، وضرورة محاسبة المنفذين والداعمين للهجمات الصاروخية، مستنكراً الهجمة الصاروخية التي نفذها الحوثي صباح أمس السبت 13 يونيو 2020 وتمكن قوات التحالف الدولي من احباط الهجوم وتدمير الصاروخ الباليستي الذي أنطلق من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران السعودية، مؤكدًا أنه عمل إجرامي يضاف للهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت نجران بالطائرات المسيرة بتاريخ 27 مايو 2020 مبينًا أن استهداف خميس مشيط بتاريخ 01 يونيو 2020 بطائرتين بدون طيار، وهو عمل إجرامي مرفوض بؤكد إصرار الحوثي بدعم من طهران على إستمرار استهدافهم للمدنيين وعدم احترامهم للأنظمة والقوانين الدولية التي تمنع استهداف المناطق المدنية بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي تجاوز عددها حتى اليوم 312 .

وجدد الأشرفي ثقته بالقدرات السعودية لمواجهة التهديدات، لحماية الحدود والدفاع عن حقوق ومصالح الوطن والمواطن وحماية تراب الوطن من جماعة الحوثي المتطرفة الحاقدة وحلفائها، سائلاً الله تعالى بأن يحفظ أمن واستقرار وازدهار بلاد الحرمين الشريفين وكافة بلاد المسلمين وحمايتها من المؤامرات والتهديدات والفتن.رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود أشرفي